بعد منحها الرخصة.. “طيران الرياض” تتصدر تريند تويتر ومغردون يحتفون بالإنجاز

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تصدر هاشتاج “طيران الرياض” المواضيع الأكثر بحثا، عبر ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تزامنا مع منح الرخصة التجارية، وتسيير أول طائرة من طيران الرياض.

عملاق قادم

واحتفى مغردون بإنجاز المملكة، وتناقلوا عبر نطاق واسع، صور الظهور الأول لطائرة طيران الرياض، ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد.

وقال مغرد: “وصول أولى طائرات طيران الرياض، بحلتها الجديدة، إلى أرض الوطن لتبدأ رحلة نحو انطلاقة قوية لعملاق قادم، سيقود قطاع الطيران العالمي مستقبلا”.

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شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد

احتفال بطيران الرياض

وغرد آخر: “رسميا طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد، يتسلم رخصة المشغل الجوي (AOC) من قبل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، نكرر التهنئه وفجر جديد في عالم الطيران”.

وفي الوقت نفسه، تداول متابعو تويتر، مقاطع فيديو، وأخبار، من احتفال بظهور طائرة طيران الرياض، الناقل الوي الجديد.

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في هذا اليوم.. الانطلاق الأول لـ”طيران الرياض” بسماء المملكة

وفي أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء الرياض.

وقامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض، مرورًا من أبرز معالمها مثل مركز الملك عبد الله المالي والبوليفارد.

وبعد الرحلة القصيرة التي استمرت نصف ساعة، هبطت الطائرة في مطار الملك خالد.

تصميم هوية طيران الرياض

وكشف طيران الرياض عن تصميم هويته، وعن الفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته. ويخطط لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

وأعلن أن رحلاته ستنطلق من المملكة اعتبارًا من 2025، لكن طائرات الشركة ستنفذ الظهور الأول بالتصميم المميز الجديد، اليوم الإثنين، من خلال التحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض.