إنقاذ حاجة روسية بمنفذ البطحاء

تواصل- فريق التحرير:

أسعفت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحية، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في منفذ البطحاء، حاجة روسية تعاني هبوطًا في العلامات الحيوية.

إسعاف حاجة روسية:

وكانت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحية، قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة إسعافية لكبيرة في السن.

وعل الفور جرت مباشرة الحالة ونقلها عبر الإسعاف إلى المركز لتقديم الرعاية الطبية واللازمة، واستكمال الفحوصات.

وكان تجمع الشرقية الصحي قد جهز مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج، منذ دخولهم المملكة عبر مركز المراقبة الصحية.

ويعمل التجمع على ضمان تقديم خدماته لاستقبال ضيوف الرحمن بكفاءة وجودة، وذلك من خلال:

-الاستعداد المسبق بعمل الخطة الرقمية للكادر الطبي.

– تأمين اللوازم الطبية للمراكز.

– ضمان تطبيق خطة الطوارئ الخاصة لبلاغات المخاطر على الصحة العام.

– المشاركة الفاعلة بنشر الوعي الصحي من خلال تزويد الحجاج بالإرشادات والنصائح الصحية.

إنقاذ حاجة سورية:

وفي وقت سابق تمكن فريق طبي بوزارة الصحة من إنقاذ حياة حاجة سورية في نهاية العقد الرابع من العمر.

وكانت الحاجة السورية حينها تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر بسبب انفجار تمدد شرياني ضخم بالشريان السباتي الأيسر للدماغ.

وأوضحت “الصحة” أن مستشفى منى الجسر استقبل المريضة، وكانت تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر.

وتم على الفور عمل الفحوصات اللازمة، وأشعة التصوير المقطعي للدماغ ، والتي أظهرت وجود نزيف دموي تحت مايسمى ( الأم العنكبوتية).

وأجُري لها أشعة مقطعية بالصبغة على الدماغ للوصول لتشخيص دقيق، وتبين وجود تمزق تمدد شرياني بالدماغ، الأمر الذي استدعى وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي بعد حدوث هبوط حاد في درجة الوعى أقرب إلى الإغماء.

اقرأ أيضا

إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتين بالطائف