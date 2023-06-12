هل توقف الخدمات يؤثر على استحقاق دعم حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن البيانات، وأن يكون الحساب البنكي نشط حتى يمكن للمستفيد الاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الحصول على الدعم في حال توقف الخدمات.

الإفصاح عن البيانات

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “لا بد من الإفصاح عن البيانات بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وتابع أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أنه تم إيداع مستحقات دعم الدفعة الـ 67 لشهر يونيو الجاري لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

إيداع دعم شهر يونيو

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه الرسمي خدمة المستفيدين على مستفيد يشكو عدم وصول الدعم.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر “يونيو” وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق “تسجيل دخول ، الدفعات المالية”.

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 67 لشهر يونيو، بلغ 163 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وأودع برنامج حساب المواطن في وقت سابق 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة “67”، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي ما دفعـه البرنامـج منذ انطلاقته

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

اقرأ أيضًا:

أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج

وأكد الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%.

كما بلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

اقرأ أيضًا: