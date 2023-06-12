احذر هذه الأفعال في موقع العمل.. أخطاء إذا وقعت فيها فإنك متهم بـ”التحرش”

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عرّف نظام مكافحة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

التحرش وتأثيره على إنتاجية العمل:

وفي مقال بصحيفة الوطن تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة وخطورتها في مسيرة العمل وتأثيرها على الإنتاج.

ويعد التحرش في بيئة العمل قضية مهمة تؤثر في العديد من الموظفين. ويمكن أن يتخذ عدة أشكال، حيث يمكن للتحرش أن يسبب:

1-اختلالًا نفسيًا.

2- انخفاضًا في الإنتاجية في العمل.

3- يؤدي لمغادرة المكان لعمل آخر.

طرق وقف التحرش:

وبحسب المقال، فإن من أهم الخطوات لوقف جريمة التحرش هي:

-خلق بيئة عمل آمنة وداعمة، حيث ينبغي على قادة المؤسسات تطوير سياسات تحظر التحرش.

– تقديم إرشادات واضحة حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث.

– توفير التدريب للموظفين حول ما يشكل جريمة تحرش، وكيفية التعرف عليه.

– التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بجريمة التحرش.

قرار الموارد البشرية:

أيضا أدوات نظامية قد تساعد المحققين الإداريين داخل جهات العمل في شكاوى التحرش وتطوير السياسات الوقائية الفعالة تجاه هذه الجريمة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدرت قرارًا وزاريا بشأن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، يشمل جميع أنواع التعديات الممكنة.

الإجراءات السريعة:

ونوّه المقال أيضا لخطوة أخرى مهمة لوقف جريمة التحرش هي اتخاذ إجراءات سريعة عند وقوع الجريمة.

أيضا التحقيق في جميع شكاوى التحرش على وجه السرعة، وبشكل شامل وبكل سرية يتطلبها الموقف.

وينبغي عليهم أيضًا اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المتحرش، والتي قد تشمل إيقافه مؤقتًا لحين البت في الشكوى، أو إنهاء عقده حال التأكد من نتائج تحقيقات النيابة العامة، وما تفضي إليه من حكم قضائي نهائي أمام المحاكم الجزائية.

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