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“الحري” بـ 2300 ريال.. مفاجأة في أسعار الأضاحي خلال مزاد علني بسوق الطائف
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“الحري” بـ 2300 ريال.. مفاجأة في أسعار الأضاحي خلال مزاد علني بسوق الطائف

“الحري” بـ 2300 ريال.. مفاجأة في أسعار الأضاحي خلال مزاد علني بسوق الطائف

“الحري” بـ 2300 ريال.. مفاجأة في أسعار الأضاحي خلال مزاد علني بسوق الطائف
٠٦:٠٢:١٧ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني عن أسعار الأضاحي في سوق الطائف المركزي.

الأضاحي بسوق الطائف:

وبحسب ما تم تداوله، فقد شهد سوق الطائف المركزي ، تجمعا للمواطنين ومربي المواشي ، لبيع وشراء الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى .

ووثق مقطع الفيديو الذي تم تداوله ، إقامة مزاد علني لبيع الأضاحي بسوق الطائف ، وسط تجمع مربيي المواشي والمواطنين.

وأظهر الفيديو، قيام أحد الأشخاص يدعى ” سعود أبو جنية ” وهو يٌحرج على أحد الخرفان من نوع الحري بسعر 2300 ريال للواحد.

خروف سواكن:

وفي ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمزاد علني لبيع الأضاحي بسوق الطائف المركزي.

وأظهر الفيديو تجمعًا حول مجموعة من الخراف، حيث تستعد الأسواق لعيد الأضحى ، وسط تجمع مربيي المواشي والمواطنين .

وقام أحد الأشخاص ويٌدعى ” سلطان الجعيد ” وهو يٌحرج على خروف ” سواكن” ، والذي انتهى المزاد عليه بوصول سعره إلى” 2200 ريال “.

وكان قد انتشر مؤخرا مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمجموعة من الخرفان المغربية، والتي لفتت الأنظار بسبب ضخامة حجمها، ما دعا البعض إلى مقارنتها بالخرفان النجدي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الاغنام سعر الاضاحي سوق الطائف

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