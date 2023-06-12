الهيئة الملكية تعلن عن طرح 17 وظيفة متنوعة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية وفنية لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل للعمل بشركات القطاع الخاص في (الجبيل وينبع ورأس الخير) على النحو التالي:

– أخصائي المساندة الفنية

– مهندس مدني

– مهندس أعلى للأجهزة

– مدير الشئون الإدارية والخدمات المشتركة

– مشرف

– مهندس ميكانيكي

– أخصائي بكتيريا

– مراقب مخزون

– مفتش سلامة

– مراقب أعمال

– مشغل أوتوكاد

– فني تركيب أنابيب

– فني أنظمة التهوية والتدفئة والتكييف

– ميكانيكي سيارات

– مشغل معدات ثقيلة

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 6,000 إلى 12,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

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نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة.

وكذلك وضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: إضغط هنا