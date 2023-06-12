الأدنى منذ 40 عامًا.. لماذا يعزف الصينيون عن الزواج؟

تواصل -وكالات:

سجلت أعداد حالات الزواج الجديدة في الصين تراجعًا هو الأدنى منذ ما يقرب من 40 عامًا في عام 2022، مما زاد من احتمالية استمرار انخفاض عدد السكان في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لوكالة “بلومبرج” للانباء، فقد شهد العام الماضي تسجيل نحو 8ر6 مليون حالة زواج جديدة في الصين، بانخفاض نسبته 11 في المائة عن عام 2021، وهو أقل رقم يتم تسجيله منذ عام 1985، عندما بدأ تسجيل البيانات الحكومية المتاحة حاليًا.

وتُظهر البيانات أن عدد الزيجات كان قد بلغ ذروته في عام 2013، ثم بدأ في الانخفاض سريعًا منذ ذلك الحين.

ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا مع تقدم المواطنين في العمر وتراجع أعداد المواليد.

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أسباب انخفاض عدد الزيجات

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المحتمل أن يعود السبب وراء انخفاض عدد الزيجات إلى:

– تراجع أعداد الشباب.

-رغبة بعض الشباب المرتبطين بتأجيل إتمام الزواج إلى وقت لاحق.

-تغير النظرة للزواج.

-تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا.

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