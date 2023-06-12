سيارات “تسلا”.. ميزة غير مسبوقة تحظى بإشادات واسعة

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أشاد العديد من سائقي سيارات “تسلا” الشهيرة بـ “التنبيهات الحمراء” الخاصة بجودة الهواء التي تومض صعودا وهبوطا.

ويتم تشغيل هذه الخاصة عبر ميزة “Bioweapon Defense Mode” في السيارات والتي تعمل بدورها على تشغيل نظام الترشيح HEPA في السيارة، بحسب “روسيا اليوم”.

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خاصية جديدة

وتسمح الخاصية الجديدة للسائق باستنشاق هواء نظيف دون الحاجة إلى إعادة تدوير ما بداخل السيارة إلى ما لا نهاية أو المخاطرة باستنشاق دخان حرائق الغابات.

وتسبب أسوأ موسم حرائق غابات شهدته كندا منذ أكثر من عقد في خنق العشرات من المدن الأمريكية الكبرى، ما أدى إلى ظهور سماء برتقالية بنية مع شمس حمراء لا تبدو في غير مكانها في مستعمرة موسك الافتراضية على كوكب المريخ.

ترشيح الهواء

وقال السائون إن ميزة الترشيح قادرة على تنظيف الهواء الخارجي حتى أقذره وأكثره تعرضا للجسيمات قبل تدويره داخل السيارة.

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