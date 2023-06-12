مفاجأة عن دولة عربية.. شعوب هذه الدول الأطول في العالم

تواصل – فريق التحرير:

تشتهر هولندا بحقول اللافندر الخلابة وطواحين الهواء الشهيرة، لكنها تتميز بشيء آخر، وهو أنها تعد موطنًا لأطول الرجال في العالم.

وتظهر الأرقام أن الرجال الذين ولدوا عام 1996 في الدولة الأوروبية يبلغ طولهم 182.54 سم في المتوسط.

وجاء ذلك استنادًا إلى بيانات “أو وورلد إن داتا” – وهي منصة تدعمها جامعة أكسفورد – لأطوال المواطنين في 195 دولة وتضم ملايين المشاركين.

تم حساب النتائج بقسمة مجموع الأطوال الكلية على السكان الذكور، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وقالت المنصة: “إن سوء التغذية والمرض في الطفولة يحدان من نمو الإنسان. ونتيجة لذلك، يرتبط متوسط ارتفاع السكان ارتباطًا وثيقًا بمستويات المعيشة لدى السكان”.

العوامل الوراثية

لكن لا يمكن استخدام الطول كمقياس مباشر للرفاهية. يعتقد الباحثون أن الطول يتم تحديده إلى حد كبير من خلال العوامل الوراثية.

وجاءت بعد هولندا بلجيكا (181.70 سم) وإستونيا (181.59 سم) ولاتفيا (181.42 سم) والدنمارك (181.39 سم).

وفي المقابل، تعد تيمور الشرقية موطنًا لأقصر الرجال، الذين يبلغ طولهم 159.79 سم في المتوسط، تليها اليمن (159.89 سم) ولاوس (160.52 سم) ومدغشقر (161.55 سم) وملاوي (162.23 سم).

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أطول رجل في العالم هو روبرت وادلو بارتفاع 272 سم في عام 1940. وأقصر رجل في العالم، لا يزال على قيد الحياة حتى اليوم، هو أفشين غدير زاده ، الذي يبلغ طوله 65.24 سم.

اقرأ أيضًأ:

نهاية غير متوقعة لأطول الأسود عمرًا في العالم

لا تفوتك.. أهم 3 عادات في الصباح لتحسين الصحة وطول العمر