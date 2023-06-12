“الشورى” يُصدر عددًا من القرارات أبرزها التقرير السنوي للتأمينات

تواصل – واس:

عقد مجلس الشورى اليوم، جلساته العادية الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال تلك الجلسات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم.

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وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443/ 1444هـ, بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

كما ناقش التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الإعلام، بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الهيئة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

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فيما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والإسكان

واستمع المجلس إلى تقرير ستقدمه لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ .

التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريراً ستقدمه لجنة الطاقة والصناعة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 / 1444هـ.

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل

فيما أصدر المجلس قراراً بعد ذلك بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443 / 1444هـ .

التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

وقد أدرج المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

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