أخبار السعودية.. أول ظهور لطيران الرياض والعمل في الشمس وجود إكرام الموتى وصرف الضمان
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد
في أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء الرياض.
الموارد البشرية تعلن موعد بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها بدأت بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس.
مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام
كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تواصل العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.
استعدادًا لموسم الحج.. “التجارة” تراقب الأسعار في نحو 13 ألف منشأة بمكة والمدينة
أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تواصل مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1444هـ.
شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شمال الباحة
وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة برياح نشطة شمال منطقة الباحة جنوب المملكة.
لهذا الهدف.. وزارة الشؤون البلدية تطلق منصة جود إكرام الموتى
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تدشَّين منصة جود إكرام الموتى بهدف إتاحة المنصة مسارات تالبرع التي تساهم في تحسين خدمات إكرام الموتى.
بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية.
لربطه بـ 15 ميناءً عالميا.. تفاصيل أفضل الخدمات المضافة لميناء جدة الإسلامي
كشفت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” عن قيام شركة “Maersk” بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة.
“الصحة” تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج
أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت اليوم الاثنين، تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة”.
“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية
كشفت وزارة العدل عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.
تحمل سمومًا بدلاً من البروتين.. 8 خطوات لتجنب شراء أضحية مهرمنة أو مريضة
قد تتعرض المواشي والأغنام أثناء التربية لأمراض كثيرة، منها 5 أمراض شهيرة تصيب الثروة الحيوانية تحديدًا.
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