أخبار السعودية.. أول ظهور لطيران الرياض والعمل في الشمس وجود إكرام الموتى وصرف الضمان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

في أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء الرياض.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها بدأت بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس.

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تواصل العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تواصل مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة برياح نشطة شمال منطقة الباحة جنوب المملكة.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تدشَّين منصة جود إكرام الموتى بهدف إتاحة المنصة مسارات تالبرع التي تساهم في تحسين خدمات إكرام الموتى.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية.

كشفت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” عن قيام شركة “Maersk” بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة.

أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت اليوم الاثنين، تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة”.

كشفت وزارة العدل عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

قد تتعرض المواشي والأغنام أثناء التربية لأمراض كثيرة، منها 5 أمراض شهيرة تصيب الثروة الحيوانية تحديدًا.

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