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مُخبأة بطريقة لا تخطر على بال.. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة
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مُخبأة بطريقة لا تخطر على بال.. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة

مُخبأة بطريقة لا تخطر على بال.. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة

مُخبأة بطريقة لا تخطر على بال.. جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 480 ألف حبة محظورة
٠٤:٣٥:١٩ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 480,000 حبة خاضعة للرقابة الطبية،

وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

الشحنة كانت مُخبأة في إرسالية أقمشة

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “أقمشة” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة.

تعزيز أمن وحماية المجتمع

 وأكدت أنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني،

من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.

وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

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