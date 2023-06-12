“مدينة العنب”.. البيئة تطرح صفقة استثمارية لراغبي اقتناص الفرص

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أعلنت وزارة البيئة طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة العنب في بلجرشي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف هو زيادة الإنتاج المحلي من العنب والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وقالت إن آخر موعد لاستلام العروض هو 26 محرم 1445 هجريا، حيث سيتم فتح المظاريف في اليوم التالي مباشرة.

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وزير البيئة: تخصيص محفظة بقيمة 393 مليار ريال لتنفيذ 3300 مشروع تنموي بقطاع المياه

في وقت سابق، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن قطاع المياه لديه محفظة مشاريع تنموية تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد يبلغ عددها (3300) مشروع بتكلفة تقديرية تبلغ (393) مليار ريال، مُول منها ألفا مشروع بتكلفة إجمالية بلغت (210) مليارات ريال، ويجري العمل حاليًا على تنفيذها أو ترسيتها أو شراء الخدمة من القطاع الخاص .

وأكد وزير البيئة، خلال مشاركته في منتدى الأحساء 2023م، الذي تنظمه غرفة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، اليوم، أن المملكة شهدت نموًّا في الاستثمارات الزراعية.

تطور القطاع الزراعي

وأضاف أن القطاع الزراعي حقق تطورًا ملحوظًا ما انعكس رفع مساهمته في الناتج المحلي بقيمة (72) مليار ريال في عام 2021م، كما اعتمد القطاع (91) مليار ريال لتنفيذ مبادرات وبرامج وحوافز للمزارعين؛ ستسهم في تنمية القطاع الزراعي والغذائي ورفع كفاءته، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بأكثر من (159) مليار ريال، داعيًا شركاء المنظومة الفاعلين من القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه التوجهات الجديدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

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