سوق الأسهم يسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر.. والتداولات تبلغ 6.2 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 11423 نقطة (+ 27 نقطة).

وسجل المؤشر أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، أي منذ نحو 6 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم سابك، بنسبة 1 % عند 89.30 ريال، فيما أغلق سهم بترو رابغ، عند 12.22 ريال (+ 9 %). وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 23 مليون سهم، هي الأعلى منذ نحو عام.

كما أنهت أسهم المجموعة السعودية، ومجموعة تداول، والمراعي، وسلوشنز، وجبل عمر، ومرافق، كيان السعودية، واللجين، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 %، وأغلق سهم أسمنت السعودية، عند 58.20 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.

صندوق الخبير للنمو والدخل

وفيما يخص صناديق المؤشرات المتداولة، ارتفع صندوق الخبير للنمو والدخل، بنسبة 10 % عند 7.48 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.5 مليون وحدة.

وكان الصندوق قد أعلن توصية لمالكي الوحدات وذلك لاعتماد شراء الصندوق لوحداته بهدف الإلغاء وبنسبة تصل إلى 50% بحد أقصى من إجمالي عدد وحدات الصندوق، وبسعر لا يتجاوز سعر صافي قيمة أصول الصندوق.

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