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3 مدن تُسجل أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة

3 مدن تُسجل أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة

3 مدن تُسجل أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة
٠٤:١٣:٣٣ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، أنه حسب مراقبة الأجواء فقد تم تسجيل أعلى درجات حرارة عظمى اليوم الاثنين في المنطقة الشرقية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، شرقًا لتبلغ نهاية الأربعينات مئوية، على خذا النحو:

1 – الدمام 48ْ درجة مئوية.

2 – الأحساء  48ْ درجة مئوية.

3 – الظهران 47ْ درجة مئوية.

مُرتفع جوي شبه المداري على شرق المملكة

وحسب “طقس العرب”، فقد توقع الخبراء أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على شرق المملكة لترتفع درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات.

طقس شديد الحرارة نهارًا على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الداخلية من الشرقية و يسود طقس شديد الحرارة نهاراً في تلك المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق.

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أما فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، فيكون الطقس مُعتدل الحرارة بوجه عام و تتكاثر السُحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء .

كما تمتد إلى شرق جازان وعسير والباحة وجنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار رعدية قد يرافقها تساقط زخات من البَرَد.

رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة

فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ولكنها تنشط ساعات ما بعد الظهر على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة.

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إلى جانب غرب حائل وغرب القصيم وصولاً لغرب منطقة الرياض إدارياً و تعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

 

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