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شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد
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شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد

شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد

شاهد.. أول ظهور لطائرة طيران الرياض ولحظة هبوطها في مطار الملك خالد
٠٤:١٥:٣٦ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في أول ظهور لها، حلقت طائرة تابعة لشركة طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء الرياض.

وقامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض، مرورًا من أبرز معالمها مثل مركز الملك عبد الله المالي والبوليفارد.

وبعد الرحلة القصيرة التي استمرت نصف ساعة، هبطت الطائرة في مطار الملك خالد.

وكشف طيران الرياض عن تصميم هويته، وعن الفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته. ويخطط لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

وأعلن أن رحلاته ستنطلق من المملكة اعتبارًا من 2025، لكن طائرات الشركة ستنفذ الظهور الأول بالتصميم المميز الجديد، اليوم الإثنين، من خلال التحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض.

يأتي ذلك قبل أيام من أول مشاركة دولية للناقل الجوي الجديد في معرض باريس الجوي، الذي ينطلق الإثنين المقبل.

وتعد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالميا.

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