مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تواصل العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

وأكدت أنها قررت تسخير دورها في إنجاح معايير الجودة التي تسعى الإدارات الخدمية إلى تحقيقها خلال موسم حج عام ١٤٤٤ هـ.

جاء ذلك خلال اجتماع مسئوليها لمناقشة مخرجات خدمات الإدارات الخدمية لمناقشة مستجدات الخطط التنظيمية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

تسخير الوسائل التقنية الحديثة في مختلف الخدمات

وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود و تسخير الوسائل التقنية الحديثة في مختلف خدمات قاصدي المسجد الحرام،

وسبل الاستفادة المثلى منها في مواصلة البرامج التطويرية للمنظومة الخدمية وفق معايير تراعي أحدث المستجدات العالمية.

وأكدت أهمية موائمة الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تحقيقها في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

وتم مناقشة العديد من البرامج التنفيذية المعدة لموسم الحج ودورها في إثراء تجربة الحاج والزائر وتلبية مختلف رغباتهم.

ومناقشة العديد من الخطط الميدانية للإدارات الخدمية ومدى جاهزيتها للتكامل والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى حرص القيادة على الجودة والإتقان وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو الرقي الشامل بمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لموسم الحج.. ;التجارة تراقب الأسعار في نحو 13 ألف منشأة بمكة والمدينة