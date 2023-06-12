الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام
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مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام

مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام

مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام
٠٣:٢٧:٤٨ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تواصل العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

وأكدت أنها قررت تسخير دورها في إنجاح معايير الجودة التي تسعى الإدارات الخدمية إلى تحقيقها خلال موسم حج عام ١٤٤٤ هـ.

مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية يناقش الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية ويؤكد على جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام

جاء ذلك خلال اجتماع مسئوليها لمناقشة مخرجات خدمات الإدارات الخدمية لمناقشة مستجدات الخطط التنظيمية للخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

تسخير الوسائل التقنية الحديثة في مختلف الخدمات

وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود و تسخير الوسائل التقنية الحديثة في مختلف خدمات قاصدي المسجد الحرام،

وسبل الاستفادة المثلى منها في مواصلة البرامج التطويرية للمنظومة الخدمية وفق معايير تراعي أحدث المستجدات العالمية.

وأكدت أهمية موائمة الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تحقيقها في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

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وتم مناقشة العديد من البرامج التنفيذية المعدة لموسم الحج ودورها في إثراء تجربة الحاج والزائر وتلبية مختلف رغباتهم.

ومناقشة العديد من الخطط الميدانية للإدارات الخدمية ومدى جاهزيتها للتكامل والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى حرص القيادة على الجودة والإتقان وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو الرقي الشامل بمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخطط التشغيلية الخطط التنظيمية حجاج بيت الله الحرام خدمات الحج شؤون الحرمين موسم الحج

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