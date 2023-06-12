تنبيه مهم لمريض السكر أثناء الحج: “لاتنس هذا الأمر”

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نشر المجلس الصحي السعودي إنفوجراف يتضمن نصائح لمريض السكري خلال موسم الحج.

ونصح بضرورة التأكد من أخذ جهاز قياس السكر لقياس معدل السكر يوميا وبانتظام وأيضًا عند الشعور بأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم.

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ادراسة توضح العلاقة بين النشاط البدني وتقليل مخاطر السكري الوراثي

في سياق متصل، أكدت دراسة حديثة، أن النشاط البدني المعتدل إلى القوي يفيد الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري من النوع 2، ويقلل خطر الإصابة بالمرض بشكل عام 74% مقارنة مع الذين من يمارسون القليل من التمارين والنشاط.

أهمية ممارسة الرياضة

وتوصلت الدراسة، إلى أن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة أو القوية تعزز الجسم لمواجهة عوامل الإصابة بالسكري، بما فيها تأثير الجينات الوراثية، وأن التأثير يعتمد على جرعة التمارين، فكلما زادت تمتع الجسم بحماية أفضل.

الدراسة أجراها باحثون في جامعات في أستراليا، والصين، والدانمارك، وإسبانيا ونشرها موقع “المجلة الطبية البريطانية.

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واستندت الدراسة إلى بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، أعمارهم بين 40 و69 عاماً، واستمرت المتابعة 7 أعوام.

وحددت الدراسة، عوامل الخطر الوراثية بعد تحليل 424 شكلاً محدداً لارتباطات الجينوم، وتقدير درجة الخطر من نسبي إلى مرتفع.