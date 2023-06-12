صدمة وذهول… امرأة تعود إلى الحياة أثناء جنازتها

تواصل – وكالات:

في موقف أصاب الحضور بالصدمة والذهول، خرجت امرأة من النعش خلال مراسم جنائزية في الأكوادور، غداة إعلان وفاتها، على ما كشف نجلها.

وتظهر بيلا مونتويا (76 عامًا)، التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “عائدة من الموت” في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.

ماذا قال نجل المرأة؟

وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.

وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة “إل أونيفرسو” المحلية: “أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه”.

وكانت قد أُعلنت وفاة مونتويا، الجمعة، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غربي البلاد.

جلطة دماغية

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و”عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ”تحليل هذه الحالة بعمق” وإقامة “تدقيق طبي لتحديد المسؤولية” عن شهادة الوفاة الخاطئة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال بالبيران: “أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي”.

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