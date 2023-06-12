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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شمال الباحة
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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شمال الباحة

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شمال الباحة

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شمال الباحة
٠٣:٢٠:٤٠ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة برياح نشطة شمال منطقة الباحة جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض شمال الباحة لأمطار غزيرة ورياح نشطة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار ورياح على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

 

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