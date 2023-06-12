مفاجأة.. مرض خطير ينهي حياة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام محلية، عن وفاة الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن 86 عامًا.

برلوسكوني كان مريضًا بسرطان الدم

وحسب مستشفى ميلانو، فقد تم نُقل إمبراطور الإعلام للخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

برلسكوني عانى جراء مشكلة صحية جديدة

ودخل برلسكوني إلى العناية المركزة جراء مشكلة صحية جديدة، بعد معاناة سرطان البروستاتا استمرت لسنوات.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في .

ومنذ عام 1990، تولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات ، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز”، فقد قد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.