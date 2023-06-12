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“تقنية رفحاء” تعلن بدء التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
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“تقنية رفحاء” تعلن بدء التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين

“تقنية رفحاء” تعلن بدء التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين

“تقنية رفحاء” تعلن بدء التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
٠٣:٢٢:٥٢ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المساندة لمتدربي الكلية.

التدريب الفعلي

وأوضحت أن التدريب الفعلي للبرامج التدريبية سيبدأ الثلاثاء 16 / 12 / 1444هـ، وحتى 16 / 01 / 1445هـ، ويمكن التسجيل في البرامج عن طريق بوابة المتدربين التي تحتوي على 14 برنامجاً تدريبياً.

وأشارت إلى إمكانية المتدرب في إضافة البرامج التي يرغب الالتحاق بها (ثلاثة برامج تدريبية) إلى منصة البلاك بورد،وحضور البرنامج من أي مكان عبر الإنترنت.

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لمدة خمسة أيام.. الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم

في وقت سابق، أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -صباحي ومسائي- وبرنامج البكالوريوس والمقررات التكميلية -مسائي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ.

موعد التقديم

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً لمرحلة البكالوريوس والمقررات التكميلية ابتداءً من 29 / 6 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام.

فيما سيتم فتح التقديم لمرحلة الدبلوم في 7 / 7 / 1444هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”, منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

وظائف بجامعة الطائف

وفي وقت سابق أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أستاذ مساعد.

الكلية:

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

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