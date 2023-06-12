الذهب في القاع لثلاثة أسباب

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سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا، اليوم الاثنين، للعديد من الأسباب.

3 أسباب

ومن الأسباب التي أثرت في سعر الذهب وانخفاضه عالميا ما يلي:

1- صعود الدولار.

2- ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

3- قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

المعاملات الفورية والآجلة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1971.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 24.0993 دولارًا للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 % إلى 1002.22 دولارًا.

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أسعار الذهب محليًا

واليوم، انخفضت أسعار الذهب، بشكل طفيف في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.03 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.37 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,033 ريال.

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