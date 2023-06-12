الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية
الذهب في القاع لثلاثة أسباب
تنبيه مهم لمريض السكر أثناء الحج: “لاتنس هذا الأمر”
مناقشة الخطط التشغيلية لتحقيق جودة خدمات حجاج بيت الله الحرام
تراجع جديد في أسعار النفط .. و”برنت” عند 73 دولارا للبرميل
صدمة وذهول… امرأة تعود إلى الحياة أثناء جنازتها

الرئيسية

 /

محليات

 /

“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية

“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية

“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية
٠٣:٢٩:٤٤ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتهدف الرقمنة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح خالية من المعاملات الورقية، حيث تعمل على مسارين أولهما : رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني : تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.

رقمنة الوثائق 

وتجري رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.

يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.

اقرأ أيضًا:

في جميع المراحل.. خطة لتطوير ورقمنة المناهج الدراسية خلال 3 سنوات

المجلس الصحي.. من رقمنة القطاع إلى زيادة تغطية الخدمات لجميع المناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الوثائق العقارية برنامج التحول الوطني رقمنة الثروة العقارية رقمنةوزارة العدل

مواد ذات صلة

المزيد
أصاب والدته.. القبض على قاتل والده وشقيقته في مكة

أصاب والدته.. القبض على قاتل والده وشقيقته في مكة

٠٦:٢٤ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
بالصور.. الشيخ العودة يتوسط بنات المعلمة غدير كتوعة في زيارة لتقديم العزاء لوالدهما

بالصور.. الشيخ العودة يتوسط بنات المعلمة غدير كتوعة في زيارة لتقديم العزاء لوالدهما

٠٢:٣٦ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١١
قطار الرياض يربط بين 5 مدن جامعية في العاصمة

قطار الرياض يربط بين 5 مدن جامعية في العاصمة

٠٦:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣
أعضاء بـ”الشورى”: وثيقة السياسة السكانية تمهيد للإباحية وإشاعة الإجهاض

أعضاء بـ”الشورى”: وثيقة السياسة السكانية تمهيد للإباحية وإشاعة الإجهاض

٠٢:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *