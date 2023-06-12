7 نصائح من “الصحة الخليجي” للجلوس أمام الشاشات

تواصل – واس:

أصدر مجلس الصحة الخليجي، دليلًا لقضاء الوقت أمام الشاشات، وذلك عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك كخطوة لتوعية الأهالي والأبناء بأهمية التحكم في استخدام الأجهزة الذكية والشاشات، لتجنب الإدمان والآثار السلبية المحتملة على الصحة النفسية والجسدية.

وأفاد المجلس، أن العديد من الدراسات تؤكد أن 1 من بين 3 أشخاص في الخليج لديهم إدمان على الإنترنت نتيجة قضاء معظم الوقت على الشاشات والأجهزة الذكية، والأطفال الذين يقضون وقتًا أقل على الأجهزة والشاشات احتمالية إصابتهم بالسمنة أقل من غيرهم.

وأوضح أن هناك العديد من المشاكل الصحية عند قضاء وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية، وكذلك يقدم الدليل أدوات تمكن الوالدين في تقليل قضاء الوقت أمام الشاشة وآلية وضع قوانين واضحة ومنطقية لأطفالك لأتباعها.

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نصائح رئيسة

وأشار إلى أنه يمكن للأهالي اتباع بعض النصائح الرئيسة الموجودة في الدليل، مثل:

– تحديد الوقت المسموح به للأطفال لقضاء الوقت أمام الشاشات.

-الحرص على توفير بدائل أخرى للتسلية والترفيه، مثل الأنشطة الرياضية والألعاب الخارجية والقراءة والرسم والموسيقى.

-يجب أيضًا مراقبة محتوى البرامج والألعاب التي يستخدمها الأطفال والتأكد من أنها مناسبة لعمرهم وتشجعهم على التعلم والتطور.

-يجب أن يتحلى الأهالي بالصبر والتحلي بالمرونة والتفاعل مع أطفالهم، وتشجيعهم على التحدث عن تجاربهم مع استخدام الأجهزة الذكية وتوجيههم لاستخدامها بشكل صحيح ومسؤول.

-يجب أن يحرص الأهالي على قضاء الوقت معهم خارج الشاشات والأجهزة الذكية، وتعزيز العلاقة الأسرية والتواصل الإيجابي بينهم.

-يمكن للمجتمع بأكمله أن يلعب دورًا هامًا في توعية الأهالي والأطفال بأهمية التحكم في استخدام الأجهزة الذكية والشاشات وتقديم بدائل أخرى لقضاء الوقت الحر، مثل تنظيم فعاليات وأنشطة للأطفال والشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

-يجب أن يتذكر الجميع أن استخدام الأجهزة الذكية والشاشات يمكن أن يكون مفيدًا ومسليًا، ولكن يجب أن يتم بشكل متوازن ومسؤول، وتوفير الحد الأدنى من الوقت اللازم لقضاء الوقت أمام الشاشات وتقديم البدائل الأخرى للترفيه والتسلية.

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