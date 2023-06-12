بشرى سارة من تعليم الأحساء بخصوص العام الدراسي المقبل

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تفقّد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى اليوم، المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها في محافظة الأحساء.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ.

13 مبنى دراسي

وأوضح “العيسى” أن العام الدراسي المقبل سيشهد تدشين 13 مبنى مدرسياً جديداً بسعة إجمالية 5500 طالبٍ وطالبة، ويضم عدد 220 قاعة دراسية، بتكلفة إجمالية تبلغ 88.203.344 مليون ريالاً، وذلك في مختلف مدن وقرى وهجر المحافظة.

وأكد على حرص ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء لكافة الجوانب المتعلقة بالتعليم وضمان توفير كافة المتطلبات التي تخلق تعليماً خلاقاً ومتميزاً وصولاً لتحقيق أبناء وبنات المحافظة ما يصبون إليه.

مشاريع دراسية جديدة

وأشار إلى أن المشاريع الدراسية الجديدة هي:

1- مجمع مدرسي ببلدة الجبيل والذي يتكون من ثلاثة مبانٍ بعدد 51 فصلاً وتستوعب عدد 1275 طالبة.

2- مجمع مدرسي بحي الشرفية ويضم ثلاثة مبانٍ بعدد 54 فصلاً بسعة 1350 طالباً.

3- ومتوسطة الشيماء بن الحارث وروضة المريبطة الأولى بـ 6 فصول وتستوعب 150 طالبة.

4- ومتوسطة الوزية بعدد 6 فصول بسعة 150 طالبة.

5- الابتدائية العاشرة بالمبرز والتي تضم 21 فصلاً بسعة 525 طالبة.

6- والمدرسة الابتدائية بحي جنوب الهفوف (طفولة مبكرة) بعدد 20 فصلاً، وسعة 500 طالبٍ وطالبة.

7- مدرسة المعالي للطفولة المبكرة بحي الرفاع، وتضم 20 فصلاً، بسعة 500 طالبٍ وطالبة.

8- ابتدائية سعيد بن المسيب والتي تضم 21 فصلاً، بسعة 525 طالباً.

9- متوسطة وثانوية القرين الأولى والتي تضم 21 فصلاً بسعة 525 طالبة.

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