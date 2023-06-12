موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية
تواصل – فريق التجرير:
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية.
وقالت عبر حساب خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”: “سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الخميس 22 يونيو 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة 23 يونيو 2023”.
مواعيد تهمك:
سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الخميس 22 يونيو 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة 23 يونيو 2023.
#قياس pic.twitter.com/t5vYwQS8FZ
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 12, 2023
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الاستعلام عن النتائج
ويككن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية:
– الدخول مباشرة إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
– الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع.
– يجب النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج التحصيلي.
– في حين يجب النقر على أيقونة التسجيل عن طريق إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من الطالب بشكل دقيق.
– من بعدها يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر نتيجة الطالب مباشرة.
الاختبار التحصيلي
اختبار يتم إجراءه لطلبة الصف الثالث الثانوى أثناء الدراسة أو قبيل الامتحانات النهائية للعام الدراسي.
-يهدف الاختبار بشكل التعرف على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية والمواد العلمية المقدمة للمواد الأدبية والنظرية.
-بعد النجاح في الاختبار واحدًا من أهم شروط التقديم للجامعه والقبول في الكليات المختلفة.
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أقسام الاختبار التحصيلي
اولاً: اختبار القسم الادبي في المقررات الدراسية الادبية والنظرية لطلاب الصف الثالث الثانوي.
ثانيًا: اختبار القسم العلمى وهو اختبار يضم كافة المقررات الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى العلمى من مواد علمية.
أنواع الاختبار التحصيلي
-الاختبار المحوسب:
اختبار يتم إجراؤه وتصحيحه إلكترونيًا باستخدام الحاسب الآلي وتحليله بشكل رقمى كامل دون تدخل بشري.
-الاختبار الورقي:
اختبار تقليدي يتم باستخدام ورقة أسئلة، يتم الإجابة فيها عن الأسئلة الواردة في الاختبار، ويقوم المعلم بتصحيحها يدويًا.