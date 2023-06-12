الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية
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موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية

موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية

موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية للفترتين الأولى والثانية
٠٢:٠٤:٣٨ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير: 

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية.

وقالت عبر حساب خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”: “سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الخميس 22 يونيو 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة 23 يونيو 2023”.

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الاستعلام عن النتائج

ويككن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية:

– الدخول مباشرة إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

– الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع.

– يجب النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج التحصيلي.

– في حين يجب النقر على أيقونة التسجيل عن طريق إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من الطالب بشكل دقيق.

– من بعدها يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر نتيجة الطالب مباشرة.

الاختبار التحصيلي

اختبار يتم إجراءه لطلبة الصف الثالث الثانوى أثناء الدراسة أو قبيل الامتحانات النهائية للعام الدراسي.

-يهدف الاختبار بشكل التعرف على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية والمواد العلمية المقدمة للمواد الأدبية والنظرية.

-بعد النجاح في الاختبار واحدًا من أهم شروط التقديم للجامعه والقبول في الكليات المختلفة.

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أقسام الاختبار التحصيلي

اولاً: اختبار القسم الادبي في المقررات الدراسية الادبية والنظرية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ثانيًا: اختبار القسم العلمى وهو اختبار يضم كافة المقررات الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى العلمى من مواد علمية.

أنواع الاختبار التحصيلي

-الاختبار المحوسب:

اختبار يتم إجراؤه وتصحيحه إلكترونيًا باستخدام الحاسب الآلي وتحليله بشكل رقمى كامل دون تدخل بشري.

-الاختبار الورقي:

اختبار تقليدي يتم باستخدام ورقة أسئلة، يتم الإجابة فيها عن الأسئلة الواردة في الاختبار، ويقوم المعلم بتصحيحها يدويًا.

 

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