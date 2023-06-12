لربطه بـ 15 ميناءً عالميا.. تفاصيل أفضل الخدمات المضافة لميناء جدة الإسلامي

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كشفت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” عن قيام شركة “Maersk” بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة.

وأوضحت أنه تم إضافة أهم خدمات الشحن الرئيسية والتي تربط ميناء جدة الإسلامي بثلاث قارات كبرى هي آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأشارت إلى أن الهدف هو تحسين البيئة الاستثمارية، وخدمة المستثمرين، وتمكينهم من النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، وتحويل المملكة إلى وجهة رائدة للاستثمارات في العالم.

خدمتا شحن جديدتين

وأضافت شركة “Maersk” خدمتي شحن ملاحيتين جديدتين: “AE12″، و”AE7” إلى ميناء جدة الإسلامي باعتباره ميناءً محوريًا ورئيسيًا لهذه الخدمات الجديدة. واستكمالاً لتطوير أعمال ربط الخطوط الملاحية العالمية بموانئ المملكة، مما يُعظم الدور الحيوي للقطاع البحري بالمملكة.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة “AE7” التي انطلقت في مطلع شهر يونيو 2023م على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 15 ميناء عالميًا.

والموانئ هي: نينغبو تشوشان، وشنغهاي، ونانشا، ويانتيان في الصين، وتانجونج بيليباس بماليزيا، وكولومبو بسريلانكا، وطنجة المغربي، وفيليكسستو بالمملكة المتحدة. وهامبورغ الألماني، وأنتويرب البلجيكي، ولندن جيتواي، ولوهافر الفرنسي، وصلالة العُماني، وخليفة بأبوظبي، وجبل علي بدبي. وذلك بعدد 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.

13 ميناء إعلامي

فيما تربط خدمة “AE12” ميناء جدة الإسلامي بـ 13 ميناء عالميًا، تشمل موانئ جنوب أوروبا، وأفريقيا، وشرق آسيا بعدد 12 سفينة أيضاً، تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف حاوية.

وتشكل الخدمات الجديدة نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الأداء اللوجستي وربط الخطوط وخدمات الشحن العالمية بالمملكة، في مسيرة النقل البحري.

تعزيز مستوى التنافسية

وتسهم في تعزيز مستوى التنافسية لميناء جدة الإسلامي، تأكيداً لما حققته المملكة من تسجيل أعلى تقدّم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية. وفق تقرير UNCTAD في الربع الأخير من العام 2022م لتصل إلى 71.33 نقطة. للوصول إلى مستهدفها في رفع تصنيف المملكة بالمؤشر إلى 80 نقطة بحلول عام 2030.

ويعزز ذلك من نجاح المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي “Maersk” وشريكها الوطني شركة محطة بوابة البحر الأحمر. تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية. ومؤشر الأداء اللوجستي، واتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة. كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

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