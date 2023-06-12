“الصحة” تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت اليوم الاثنين، تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة”.

وأوضحت حسب “الإخبارية”، أن القرار يأتي مواكبًا للتحول التقني الذي تشهده المملكة، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.

الخدمة تأتي تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية

وأكدت أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية، حيث تعد إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ بهدف الإشراف ومتابعة أعمال مكاتب الحج الطبية.

التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية

وأضافت أن القرار جاء للتأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية كافة لتشغيلها بعد توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات.

تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى

إضافة إلى تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن وحفاظاً على سلامتهم.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن هذه التصاريح تمكّن أصحاب المكاتب من تقديم الرعاية الصحية للحجاج وفق الأنظمة الصحية.

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