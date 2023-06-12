استعدادًا لموسم الحج.. “التجارة” تراقب الأسعار في نحو 13 ألف منشأة بمكة والمدينة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تواصل مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1444هـ.

جاهزية مراكز الخدمات ووفرة المنتجات

وأضحت أن المهام تأتي من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من جاهزية مراكز الخدمات ووفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

مراقبة ومتابعة 12.955 منشأة تجارية

وأضافت أن الفرق الميدانية، تستهدف مراقبة ومتابعة 12.955 منشأة تجارية للتأكد من جاهزيتها، ووفرة السلع، وجودة المنتجات.

إضافة إلى رصد المخزون من السلع التموينية الأساسية، ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن، وتشمل:

11.094 محلًا تجاريًا.

484 محلًا لتغيير إطارات المركبات.

386 مركزًا للخدمات البترولية ومحطة وقود.

991 محلًا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

كما تكثف الوزارة جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من جاهزيتها وتوفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.

اقرأ أيضًا:

وقاء” يستعد لموسم الحج بفرق بيطرية لفحص المواشي في منافذ العاصمة المقدسة

رصد ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية

ويتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.