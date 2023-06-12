رسميًا.. إطلاق وثيقة آلية التعاون والإبلاغ في التعامل مع الظواهر الجوية

تواصل – فريق التحرير:

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد عبدالرحمن الفضلي، وثيقة آلية “التعاون والإبلاغ في التعامل مع الظواهر الجوية.

وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية

وتتميز وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية بارتباطها بأفضل الممارسات العالمية والوضوح والشمولية.

وبحضور عدد كبير من مسؤولي القطاعين الأمني ​​والمدني المعنيين بإدارة الأزمات، أقيم الحفل بجلسة افتتاحية وورشة العمل الوطنية لتحديث آلية “التعاون والإبلاغ” في التعامل مع الظواهر الجوية.

وأكد الرئيس التنفيذي أيمن غلام، أن المركز سعى للوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي تقدم كافة الخدمات لكافة المستفيدين من كافة الشرائح.

دعم الإسهام في إنقاذ الأرواح والممتلكات

كما سعى لتحقيق عمل متكامل مع الجميع وفق آلية تناسب الاحتياجات وتدعم توجهات الدولة في الإسهام في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

وزيادة الدور التربوي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بظواهر الطقس، وسبل التعامل معها قبل حدوثها وأثناءها وبعدها.

وأوضح غلام أن المركز بصفته الجهة المخولة من الدولة للإعلان عن حالة الطقس ورصد الظواهر الجوية المحتملة والإبلاغ عنها.

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تطوير الخدمات والبرامج والآليات بأعلى درجات الدقة

وأضاف أنه يعمل جاهدًا لتطوير الخدمات والبرامج والآليات التي تحقق المركز والمستفيدين والمجتمع بأعلى درجات الدقة.

وذلك من خلال أفضل التقنيات والممارسات؛ دعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية بالشكل والوقت المناسبين.

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أهم أهداف الورشة الوطنية

وأشار إلى أن هذه الورشة الوطنية “مهمة جدا” للعمل مع القطاعات لتحقيق تطلعات المسؤولين في توضيح مهام الجهات، بهدف:

1 – تعزيز وتسهيل أداء الأدوار.

2 – وضوح الإجراءات الموكلة لكل طرف.

3 – إزالة المعوقات والتداخل في الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة.

4 – شرح مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي تم عمل تقرير لها.

5 – رفع مستوى الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في مختلف الظروف الجوية.

6 – إبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية والخسائر المادية والبشرية التي قد تنجم عنها، والعمل لتنفيذ آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية في الممارسة العملية.

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رفع الجهوزية

وتستعرض الورشة المنعقدة في العاصمة الرياض وتستمر حتى يوم غد، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والإجراءات التي تتبعها الجهات، والتعاون المشترك ورفع الجهوزية.

كما يستعرض المركز خبراته وأعماله، بالإضافة إلى خدمات الأرصاد الجوية الخاصة. مع محاضرات توضح مهامها وأعمالها المتعلقة بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية.

وتناولت الورشة في يومها الثاني تجارب المستفيدين من خدمات المركز وجلسات حوارية مع المشاركين في الورشة واستعراض الوثيقة الخاصة بظواهر الطقس ومناقشة الإجراءات الخاصة بالمستفيدين.