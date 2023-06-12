مفاجأة صادمة.. هذا ما حصل لشخص عض قريبه!

تواصل – وكالات:

أُصيب رجل في فلوريدا بعدوى بكتيريا التهاب اللفافة الناخر، المعروفة إعلاميًّا بعدوى “أكل اللحم”، بعد أيام من عض أحد أقاربه في ساقه في شجار في تجمع عائلي.

ووفقًا لصحيفة “تامبا باي تايمز”، فلإن دوني آدامز، (52 عامًا)، من سكان ريفرفيو، لاحظ في البداية نتوءًا صغيرًا في فخذه الأيسر، ظهر بعد يومين من فصله في شجارٍ بين اثنين من أفراد الأسرة في أحد التجمعات.

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علامة لدغة

واعتقد آدامز أن الجرح بدا كأنه علامة لدغة، فذهب إلى غرفة الطوارئ المحلية للحصول على حقنة الكزاز والعلاج بالمضادات الحيوية.

وأزال آدامز نحو 70 في المئة من الأنسجة من مقدمة فخذه، وتطلب جراحة ثانية لإزالة بعض اللحم المصاب الذي فقده، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأمضى ثلاثة أسابيع يتعافى في المستشفى وتطلب ستة أشهر من الرعاية الإضافية بعد خروجه من المستشفى.

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