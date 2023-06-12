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وزير الخارجية: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة
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وزير الخارجية: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة

وزير الخارجية: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة

وزير الخارجية: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة
١٢:٢٢:٠٥ م، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة.

تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي

وأوضح خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الدول العربية ودول الباسيفيك في الرياض، أن المملكة تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.

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مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ

وأكد أن المملكة  أطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ، مبينًا أن التحديات العالمية تتطلب تعزيز التعاون المشترك.

وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تدعو لتعزيز التعاون العربي مع دول جزر المحيط الهادئ والباسفيك.

أعمال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك

وصباح اليوم، انطلقت في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بمشاركة سورية.

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