أخبار السعودية.. توضيح من حساب المواطن وصرف معاشات يونيو وبشرى من سكني والابتعاث في الفضاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قال حساب المواطن، إن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.

مع إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27 من الشهر، برزت استفسارات حول ما إذا كان التبكير يشمل مستفيد أنظمة التقاعد.

زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

تعتبر منصة جدارات من أهم المنصات التي تعنى بتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هبوب رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على مناطق مختلفة من المملكة.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم، عن إقامة 13 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة بين 12 إلى 14 يونيو 2023م.

شهدت المملكة في العام الماضي، تسجيل 425 ألفًا و905 منشأة جديدة لسوق العمل، أو ما يعادل 1166 منشأة جديدة يتم افتتاحها يوميًا.

أصدرت محكمة تنفيذ في منطقة مكة المكرمة، حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، بإلزام مواطن بتنفيذ زيارة ابنه (6 سنوات) لمنزل والدته المطلقة العربية.

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