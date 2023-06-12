أخبار السعودية.. توضيح من حساب المواطن وصرف معاشات يونيو وبشرى من سكني والابتعاث في الفضاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين
قال حساب المواطن، إن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.
بعد تبكير صرف الرواتب.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات يونيو
مع إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27 من الشهر، برزت استفسارات حول ما إذا كان التبكير يشمل مستفيد أنظمة التقاعد.
بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.
بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.
وظيفتك بين يديك.. كيف تحصل على وظيفة عبر منصة جدارات؟
تعتبر منصة جدارات من أهم المنصات التي تعنى بتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل.
منها الرياض.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على هذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هبوب رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على مناطق مختلفة من المملكة.
“إنفاذ” يستعرض أكثر من 160 عقارًا للبيع خلال 3 أيام في 7 مناطق مختلفة
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم، عن إقامة 13 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة بين 12 إلى 14 يونيو 2023م.
أكثر من 425 ألف منشأة جديدة تنضم لسوق العمل بالمملكة
شهدت المملكة في العام الماضي، تسجيل 425 ألفًا و905 منشأة جديدة لسوق العمل، أو ما يعادل 1166 منشأة جديدة يتم افتتاحها يوميًا.
قصة نزاع الحضانة لـ”طفل السادسة”.. حكمٌ معجَّل بإعادته لأمه
أصدرت محكمة تنفيذ في منطقة مكة المكرمة، حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، بإلزام مواطن بتنفيذ زيارة ابنه (6 سنوات) لمنزل والدته المطلقة العربية.
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