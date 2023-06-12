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ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق
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ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق

ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق

ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق
١١:٥٥:٠٦ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على عشرات المخالفين في عدة مناطق.

ففي المنطقة الشرقية، ألقت الفرق الأمنية القبض على مواطن لترويجه (68.169) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 31 مخالفًا في منطقة مكة المكرمة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة منهم 22 مقيمًا مخالفًا لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية السودانية.

إضافة إلى 5 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية الهندية.

ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية النيجيرية ومقيمان مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وذلك لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية.

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الغرامة تصل إلى 10ملايين ريال

وأكدت أن الغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

القبض على شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر

فيما قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية الإجراءات النظامية الشبو المخدرات مادة الإمفيتامين مادة الحشيش مكافحة المخدرات مكة

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