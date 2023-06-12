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اعتقال 9 فلسطينيين.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقال 9 فلسطينيين.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقال 9 فلسطينيين.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
١١:٤٣:٢٠ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أقدم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى.

إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 9 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين، خلال اقتحامها لقرى في نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله.

كما اعتقلت شابًا فلسطينيًا على مقربة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948.

وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وذلك ضمن اعتداءات المستوطنين المستمرة على الأقصى.

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الاحتلال ينتهك الوضع السياسي والقانوني لفلسطين

فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها الحكومة الصهيوينة في الكنيست، والتي تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين.

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اقتحام المسجد الأقصى القدس المسجد الأقصى بيت لحم غزة فلسطين قوات الاحتلال

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