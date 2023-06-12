يسلّم نفسه للشرطة لينام في الزنزانة!

تواصل – وكالات:

سلّم رجل نفسه طواعية للشرطة في ألمانيا، بعدما رفضت والدته السماح له بالدخول إلى منزلها.

وأعلنت الشرطة في ولاية راينلاند-بفالتس اليوم الاثنين، أن الرجل (42 عامًا)، الصادر في حقه أمر اعتقال، اتصل بالشرطة مساء أمس الأحد لتسليم نفسه، وذلك فور رفض أمه دخوله إلى المنزل.

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وجد لنفسه مكانًا يبيت فيه

وأفاد الرجل خلال الاتصال بأنه يريد أن يستغل أمر الاعتقال الآن لصالحه عبر تنفيذه ليجد لنفسه مكانًا يبيت فيه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة.

ووفقًا للشرطة، تم القبض على الرجل من أمام شقة والدته في مدينة أندرناخ وإيداعه سجن كوبلنتس.

وفي السجن، طُلب من الرجل دفع مبلغ يقدر بالمئات من اليورو بحسب ما هو منصوص عليه في مذكرة التوقيف، ولكن دون جدوى.

وقالت الشرطة: “لن يحتاج للبحث عن سكن جديد للشهر القادم لأنه لن يستطيع دفع المبلغ المطلوب”.

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