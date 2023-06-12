تبلغ نهاية الأربعينات.. ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الاثنين، شرقًا لتبلغ نهاية الأربعينات مئوية في بعض مناطق المملكة.

مُرتفع جوي شبه المداري على شرق المملكة

وحسب “طقس العرب”، فقد توقع الخبراء أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على شرق المملكة لترتفع درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات مئوية.

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طقس شديد الحرارة نهارًا على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الداخلية من الشرقية ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً في تلك المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق.

أما فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، فيكون الطقس مُعتدل الحرارة بوجه عام وتتكاثر السُحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على المُرتفعات.

كما تمتد إلى شرق جازان وعسير والباحة وجنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار رعدية قد يرافقها تساقط زخات من البَرَد.

رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة

فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ولكنها تنشط ساعات ما بعد الظهر على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة.

إلى جانب غرب حائل وغرب القصيم وصولاً لغرب منطقة الرياض إدارياً و تعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار ورياح على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

وتمتد إلى مناطق؛ الجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.