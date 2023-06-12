فائدة مذهلة.. هذا ما يفعله البيض في الدهون العنيدة بالجسم؟

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توصلت الدراسات إلى أن تناول البيض يوميًا يساعد على التخلص من الدهون الحشوية “المستعصية” في البطن.

وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 350 شخصًا، أن تناول خمس بيضات أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

وتحدثت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت لصحيفة “إكسبريس” حول طرق تقليل الدهون الحشوية، موصية بإضافة البيض إلى النظام الغذائي.

وأضافت: “أظهرت العديد من الدراسات أن زيادة تناول البروتين يساعد في إنقاص الوزن – ويشمل فقدان الدهون الحشوية (البطن).

وأوضحت أن أحد الخيارات الغذائية عالية البروتين هو البيض.

تحتوي البيضة المتوسطة (التي تزن حوالي 52 جرامًا) على 6.3 جرام من البروتين – لذلك توفر بيضتان 12 إلى 14 جرامًا من البروتين.

ويحتاج الأشخاص البالغون إلى 45 إلى 56 جرامًا من البروتين يوميًا، اعتمادًا على مدى نشاطهم.

وأكدت أن البيض مصدر مثالي للأحماض الأمينية الأساسية لصحة الإنسان.

وذكرت الدكتورة لي، أن البيض منخفض السعرات الحرارية، إذ يوجد نحو 60 سعرًا حراريًا في المتوسط في البيضة الواحدة.

وأشارت إلى أن البيض يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين د والكولين إلى جانب فيتامينات ب وفيتامين أ.

وتابعت: “من الآمن تناول البيض كل يوم- فهذا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في نظام غذائي لفقدان الوزن، تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات يوميًا للحصول على أقصى فائدة”.

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البروتين وفقدان الوزن

وأوضحت الدكتورة لي، أن زيادة تناول البروتين يمكن أن يساعد في فقدان الدهون الحشوية “العنيدة”.

ولفتت إلى أن “زيادة تناول البروتين من 20 في المئة إلى 30 في المئة يوميًا يمكن أن يساعدك على حرق 60 سعرًا حراريًا إضافيًا”.

وقالت إنه “بعد تناول البروتين، ترتفع درجة حرارة جسمك – وهذا ما يسمى توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي.

وتابعت، يظهر التأثير الأقصى من تناول البروتين. تساعدك الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول”.

وأشارت إلى أن “تناول البروتين يحفز إفراز الكوليسيستوكينين في القناة الهضمية، وهو هرمون يؤخر إفراغ المعدة.

ويرتبط بتقليل تناول الطعام، وحجم حصص أصغر وزيادة الشبع”، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”.

ويمكن أن يساعد زيادة تناول للبروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017.

وقللت النساء اللواتي تناولن نظامًا غذائيًا عالي البروتين (124 جرامًا في اليوم) من رغبتهن في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالمجموعة التي تناولت كمية طبيعية من البروتين (48 جرامًا).

ولفتت الدكتورة لي إلى أن “تناول نظام غذائي غني بالبروتين يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات.

ويؤدي فقدان الوزن إلى فقدان الدهون وكذلك فقدان كتلة الجسم النحيل (العضلات)”.

وتابعت: “تتضمن طرق الاحتفاظ بكتلة الجسم الخالية من الدهون عند اتباع نظام غذائي القيام بتمارين بدنية منتظمة، وخاصة تمارين المقاومة، وتناول المزيد من البروتين”.

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ماذا تقول النتائج؟

قامت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة “كلينيكال نيوترشن” في عام 2022 ، بتجربة آثار تناول البيض على 355 طالبًا جامعيًا في إسبانيا.

وقالت: “المشاركون الذين أبلغوا عن استهلاك مرتفع للبيض (خمس بيضات أو أكثر في الأسبوع) أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الوزن وقيم النسبة المئوية لكتلة الدهون في الجسم وقيم النسبة المئوية للكتلة الخالية من الدهون أعلى من أولئك الذين أبلغوا عن انخفاض استهلاك البيض (أقل من بيضة واحدة) في الأسبوع)”.

وخلصت الدراسة إلى أن “هذه النتيجة مهمة من منظور الصحة العامة.

مما يشير إلى أن زيادة استهلاك البيض (خمس بيضات أو أكثر في الأسبوع) قد يؤدي إلى تكوين جسم أكثر صحة، خاصة بسبب زيادة تناول البروتين”.

وبحثت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية في عام 2020، في العلاقة بين استهلاك البيض وفقدان الوزن لدى أكثر من 2200 مشارك.

وأضافت أن “استهلاك البيض قد يكون مفيدا لتنظيم الوزن، خاصة بالنسبة للوزن الزائد مع زيادة الدهون في الجسم / السمنة المركزية عند الإناث”.