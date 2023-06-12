تبحث عن عمل؟.. تعرف على الوظائف الـ 20 الأسرع نموًا وتراجعًا في العالم

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كشف مستشار الموارد البشرية، بندر الضبعان، عن الوظائف الأسرع والأدنى نموًا في العالم، استنادًا إلى أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي.

ونشر الضبعان في حسابه عبر موقع “تويتر”، قائمة بالوظائف الأسرع والأدنى نموًا في العالم، على النحو التالي:

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الوظائف الأسرع نموًا

1.أخصائيو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

2.أخصائيو الاستدامة.

3.محللو ذكاء الأعمال.

4.محللو أمن المعلومات.

5.مهندسو التقنية المالية (فنتك).

6.علماء ومحللو البيانات.

7.مهندسو الروبوتات.

8.مهندسو التقنية الكهربائية.

9.مشغلو المعدات الزراعية.

10.أخصائيو التحول الرقمي.

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الوظائف الأسرع تراجعًا

1.صرافو البنوك وأصحاب الوظائف المماثلة.

2.موظفو الخدمات البريدية.

3.محاسبو الصناديق والتذاكر.

4.موظفو إدخال البيانات.

5.المساعدون الإداريون وشاغلو وظيفة سكرتير تنفيذي.

6.موظفو تسجيل المواد وحفظ المخزون.

7.موظفو الحسابات والرواتب.

8.المشرعون وأصحاب الوظائف الحكومية.

9.موظفو الاحصاء والتمويل والتأمين.

10.المسوقون الميدانيون والباعة الجائلون.