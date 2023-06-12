بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

وأوضح أن البرنامج متاح لحملة الثانوية فأعلى من أجل دراسة مرحلة البكالوريوس على النحو التالي:

الفئة المستهدفة

– حملة الثانوية العامة فأعلى الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.

مكان الدراسة

جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد ومدة البرنامج

تبدأ الدراسة في شهر أغسطس 2023م “لمدة 9 أشهر”.

– للإطلاع على الأسئلة الشائعة: اضغط هنا

– للإطلاع على متطلبات الالتحاق بالبرنامج: اضغط هنا

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر منصة سفير: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/12/12هـ (الموافق 2023/6/30م).