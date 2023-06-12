الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى
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بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى

بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى

بدء التقديم بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء للثانوية فأعلى
١٠:٤١:١٣ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

وأوضح أن البرنامج متاح لحملة الثانوية فأعلى من أجل دراسة مرحلة البكالوريوس على النحو التالي:

الفئة المستهدفة

– حملة الثانوية العامة فأعلى الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.

مكان الدراسة

جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد ومدة البرنامج

تبدأ الدراسة في شهر أغسطس 2023م “لمدة 9 أشهر”.

– للإطلاع على الأسئلة الشائعة: اضغط هنا

– للإطلاع على متطلبات الالتحاق بالبرنامج: اضغط هنا

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر منصة سفير: اضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/12/12هـ (الموافق 2023/6/30م).

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أخبار السعودية البرنامج التحضيري للابتعاث الثانوية الفضاء بدء التقديم مرحلة البكالوريوس

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