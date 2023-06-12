الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أعلاها 47.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
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أعلاها 47.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

أعلاها 47.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

أعلاها 47.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
١٠:١٤:١٥ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في الدمام والصمان اوالدهناء .

وسجل 46 درجة في الأحساء والخرج وحفر الباطن، و44 درجة في الرياض ووادي الدواسر والتنهات، و43 في مكة المكرمة وشرورة.

كما سجل 40 درجة في المدينة والدوادمي، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت والباحة  26 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 18والقريات 19 درجة مئوية.

طريف والباحة والطائف 21 درجة مئوية.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار ورياح على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

وتمتد إلى مناطق؛ الجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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