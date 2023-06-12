توابع الطلاق.. كيف يمكن التخفيف من آثارها على الأطفال؟

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لا تقتصر توابع الطلاق على الزوجين فقط، بل يمتد أثره الأكبر على الأبناء الذين يدفعون الثمن غاليًا؛ فالأطفال الذين ينشأون في ظل انفصال الوالدين يعانون من مشاكل نفسية أكثر من غيرهم.

والحقيقة المرة هي أن الطلاق يزيد من مخاطر تعاطي المخدرات وإصابة الأطفال بالاكتئاب، وفقًا لموقع verywellfamily.com.

وعلى الرغم من أن الطلاق يمكن أن يكون حدثًا مؤلمًا في حياة الأطفال، إلا أن الآباء لديهم القدرة على الحد من قدرته على تعطيل وإلحاق الضرر بحياة أبنائهم، كما يقول مايكل وايتهيد، المتخصص في الاستشارات الأسرية والزوجية.

يقول وايتهيد: “الإجماع العام في البحث هو أن الطلاق يمكن أن يؤثر سلبًا على الأطفال، لكن لا داعي لذلك. في النهاية، يعتمد الأمر على الوالدين وكيفية تفاعلهم مع أطفالهم”.

تلعب عوامل مثل عمر الأطفال، وعلاقتهم بوالديهم، وأسلوب الأبوة والأمومة لوالديهم، وتفاصيل الطلاق دورًا في كيفية تأثير الانفصال على الأبناء.

ويعد فهم هذه العوامل وكيفية تأثيرها على الأبناء في مراحل مختلفة من حياتهم أمرًا أساسيًا للمساعدة في التخفيف من تأثير الطلاق عليهم.

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آثار الطلاق على الأطفال الصغار

الطلاق له آثار قصيرة وطويلة الأجل على الأطفال من جميع الأعمار.

يقول ديفيد هيل، طبيب الأطفال في تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، والمتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن هناك ارتباطات بين انفصال الوالدين وتطوير مشكلات الصحة العقلية، وانخفاض الأداء المدرسي، والتأثير السلبي على العلاقات المستقبلية.

اعتمادًا على عمر الطفل ونموه، يتمتع الأطفال بقدرات مختلفة لفهم حقيقة معنى الطلاق، ولماذا يحدث، وكيف سيؤثر عليهم، كما يقول الدكتور وايتهيد.

كلما كان الطفل أصغر سنًا، كلما قل فهمه، لكن هذا لا يعني أن الانفصال لايزعجه.

بمجرد أن يبلغ الطفل سن 8 إلى 10 سنوات، سيتمكن من فهم ما يحدث بشكل أفضل، كما يقول الدكتور وايتهيد.

وغالبًا ما تقودهم مهارات التفكير المنطقي والمعرفي إلى استنتاج أنهم سبب طلاق والديهم.

يقول الدكتور وايتهيد: “غالبًا ما يلوم الأطفال أنفسهم”، مما يمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والشعور بالذنب والحزن.

آثار الطلاق على المراهقين

خلال سنوات المراهقة، يمكن أن يستمر الشعور بآثار الطلاق (سواء كان انفصالًا حديثًا أو حدث قبل سنوات)، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية الطفل المتزايدة وحاجته إلى الانفصال عن والديه.

قد يبدأ الأطفال الأكبر سنًا في طرح المزيد من الأسئلة حول سبب حدوث الطلاق وقد يلومون الأب أو الأم – أو أنفسهم.

قد يشعرون بشدة بفقدان عائلتهم مما يثير استياءهم.

يمكن أن يصبح التواصل المفتوح أكثر صعوبة مع المراهقين. “اسأل طفلك عن أحواله ووفر مساحة لطفلك للإجابة بصدق.

اجعل أطفالك يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام”، وفق الدكتور هيل. “بعد ذلك، تابع، واعرف ما إذا كان التحدث إلى شخص ما سيكون مفيدًا.

يمكن أن تكون استشارات التوجيه المدرسي، ومجموعات الأقران للأطفال الذين يمرون بالطلاق، والعلاج الأسري مفيدًا جدًا للمراهقين الذين يمرون بالطلاق”.

شجع ابنك على بناء علاقات مستقرة وراعية مع الآخرين في حياتهم. يمكن أن يكونوا أجدادهم أو المدرسين أو أفراد آخرين من العائلة أو الأصدقاء والزملاء.

يقول الدكتور هيل: “كل علاقة آمنة ومستقرة ورعاية هي حماية وتحمي من بعض (الآثار) السلبية المحتملة”.

مخاطر الطلاق المحتملة على الأبناء

تُظهر الأبحاث أن الأطفال الذن يعانون من انفصال الوالدين هم أكثر عرضة لمخاوف اجتماعية وعاطفية وأكاديمية وعقلية، مثل القلق والتوتر والاكتئاب والأرق والقضايا السلوكية والتحديات في تكوين الأصدقاء والاحتفاظ بهم والمشاكل في المدرسة.

قد تؤثر هذه المشكلات على الأطفال بشكل أكثر حدة خلال الفترة المحيطة بوقوع الطلاق، ولكنها غالبًا ما تستمر في الظهور حتى مع تقدم الطفل في السن.

يقول الدكتور هيل: “يمكن أن تكون الأدبيات حول انفصال الأطفال والطلاق مخيفة عندما تنظر إليها كوالد. ومع ذلك، من المهم أن تعرف أن هذا ليس بالضرورة أن يكون طفلك.

فكلما يمكنك إنشاء بيئة مستقرة ومحبة، يمكنك حمايتهم من أي آثار سلبية”.

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الآثار الضارة للطلاق

الأطفال الذين عانوا من نزاع أبوي أكثر بسبب الطلاق و / أو العداوة الدائمة بين والديهم هم أكثر عرضة لإظهار تداعيات سلبية على المدى القصير والطويل، بغض النظر عن سنهم عند حدوث الطلاق.

يقول الدكتور هيل: “وجود مشاجرات أمام الطفل أو إذا كان الطفل يشهد شيئًا مزعجًا بين الوالدين يزيد من خطر أن يتسبب الطلاق في إلحاق الأذى بالأطفال.

من الضروري معالجة هذه التجارب بطريقة مطمئنة ومساعدة طفلك على تعلم كيفية التعامل مع مشاعره والتعامل معها”.

تقول كيلي كراوتشينسكي، معالج أسري: “جوهر الأمر يكمن في العلاقة بين الوالدين والطفل نفسها.

من المهم أن تكون هناك ثقة وتواصل وأن يشعر الطفل كما لو أن علاقته بوالديه لن تتغير بسبب الطلاق.

يمكن أن يكون للطريقة التي ترشدهم بها من خلال ما تعنيه هذه الكلمات تأثير كبير على تطورهم”.

نظرة الأطفال إلى الزواج

تظهر الأبحاث أن الأطفال لآباء منفصلين تتأثر نظرتهم إلى الزواج. يقول الدكتور وايتهيد إن خيبة الأمل بشأن الحب والزواج يمكن أن تؤدي ببعض الأطفال إلى مواجهة مشاكل في الثقة في شركائهم في المستقبل والحفاظ على علاقاتهم الخاصة.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص البالغين هم أقل حماسًا لمؤسسة الزواج، ويشعرون بأنهم أقل التزامًا شخصيًا بعلاقاتهم، ولديهم ثقة أقل في قدرتهم على الحفاظ على علاقات عاطفية.

في بعض الأحيان، لا سيما إذا كانت هناك خلافات كثيرة بين الوالدين، أو اللوم المتبادل بسبب حدوث الطلاق، قد يخشى الأبناء من أن يكرروا نفس السيناريو في حياتهم.

لكن إذا كان الآباء يتفاعلون مع أبنائهم (ومع بعضهم البعض) بطريقة رحيمة ومحبة ومتأصلة ومتفهمة، فيمكن للأطفال أن يتعلموا تكوين علاقات آمنة ومستقرة، كما يقول الدكتور وايتهيد.

كيفية مساعدة الأطفال في التعامل مع طلاق الوالدين

هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها مساعدة الأطفال على معالجة مشاعرهم، وتجنب المزالق التي يمكن أن تؤثر على الأطفال عقب حدوث الطلاق.

اسمح لطفلك بالتعبير عن مشاعره

يحتاج طفلك إلى الحزن بعد الطلاق، ومن غير المرجح أن تختفي مشاعره بسرعة، لذا ينصح الدكتور هيل بمنحه مساحة في ذلك الوقت حتى يشعر بذلك.

تهدئة مشاعرهم

من الضروري أيضًا ألا يشعر الأطفال بالمسؤولية عن سعادة والديهم، أو عن انفصالهم.

يقول الدكتور هيل: “أخبرهم مرارًا وتكرارًا، “لم تفعل هذا ولا يوجد شيء يمكنك فعله لمنع حدوثه. يجب أن يفهموا أن الطلاق ليس خطأهم وأنه لايوجد شيء يمكنهم فعله لجعل والديهم يعيدون النظر في الطلاق.

لكن وكما يقول الدكتور هيل، فإنه “من الصعب على الأطفال التخلي عن حلم عودة والديهم معًا”.

علاقة أبوة صحية

من المهم إقامة علاقة أبوة مشتركة صحية، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع كلا الوالدين وتقديرها. يقول الدكتور وايتهيد: تجنب إلقاء اللوم على أي من الوالدين أو القول إن أحدهما جيد والآخر سيء”.

يضيف: “من الناحية المثالية، حافظ على سلامة حب الطفل لكلا الوالدين. في حين أنه قد يكون صعبًا، يجب أن تحاول السير في الطريق، حيث لايزال الأطفال يحبون كلا الوالدين- وإذا أخبرتهم أن أحدهما شخص سيء، فقد يأخذون ذلك على محمل شخصي. قد يتساءلون عما إذا كانوا أشخاصًا سيئين أم أنهم سيتصرفون بهذه الطريقة أيضًا”.

أشعرهم بحبك

قد يقلق الأطفال إذا توقف آباؤهم عن حب بعضهم البعض لدرجة أنهم قد يتوقفون عن حبهما أيضًا. “أكد (لهم) على أننا سنعيش في مكانين مختلفين ولكنك ستكون دائمًا آمنًا ومحبوبًا ومهتمًا”، كما يقول الدكتور هيل.

احصل على الاستشارة إذا لزم الأمر

إذا كان طفلك يعاني، فلا تتردد في الحصول على استشارة من متخصص. يقول الدكتور وايتهيد إنه كلما حصلت على المشورة في وقت مبكر، كلما بدأ الطفل في الشعور بالتحسن. يمكن أن يكون العلاج مفيدًا أيضًا في إصلاح علاقة الأبوة والأمومة المشتركة.

شبكة الدعم

ينصح الدكتور هيل بالاستفادة الكاملة من شبكة الدعم الخاصة بالأطفال وتناول الطعام والنوم والراحة وتعزيز اليقظة الذهنية والصلاة والسلام الداخلي.

التزم بالروتين الزمني

ابذل جهدًا لمواصلة الروتين والحفاظ على حياة متشابهة قدر الإمكان، كما يقترح الدكتور هيل، فهذا يمكن أن يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من الأمان.