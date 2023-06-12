“إنفاذ” يستعرض أكثر من 160 عقارًا للبيع خلال 3 أيام في 7 مناطق مختلفة

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم، عن إقامة 13 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة بين 12 إلى 14 يونيو 2023م.

مزادات حضورية وإلكترونية في 7 مناطق بالمملكة

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 169 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً في 7 مناطق بالمملكة.

وأضاف أن المزادات تقام على:

18 عقارًا في منطقة تبوك من خلال مزاد نخيل تبوك، ومزاد واحة تبوك الإلكتروني.

وعلى 47 عقارًا بالمنطقة الشرقية في مزاد الأرطاوية، ونفوذ الشرقية الإلكتروني، ومزاد سهيل الحضوري.

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إلى جانب إقامته على 28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزاد دالية الرياض، وقطوف نجد الإلكتروني.

ويقام في منطقة القصيم كذلك على 34 عقارًا من خلال مزاد نمو الحضوري والإلكتروني، ومزاد سما القصيم الإلكتروني.

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ويقام كذلك على 6 عقارات بالمنطقة الجنوبية من خلال مزاد نوادر الجنوب الإلكتروني.

و20 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد أصول مكة الحضوري الإلكتروني، و16 عقارًا بمنطقة المدينة في مزاد مأرز الإيمان الإلكتروني.

مبادرات برنامج التحول الوطني

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات.

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إضافة إلى التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد،

وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.