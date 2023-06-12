لهذا السبب.. الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من أخرى ساحلية

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من أخرى ساحلية.

راحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل من الساحلية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية.

بينما الرطوبة النسبية فقط 20%، ودرجة الحرارة في مدينة ساحلية تكون 40م والرطوبة النسبية 80%، فإن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية.

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وأضاف أن السبب في ذلك أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر الجافة، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل.

وبين أن حرارة الأجسام التي حُرمت نسبيًا أو كليًا من التبريد الذاتي عبر التعرق خاصة في الصيف؛ حيث يشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك، بل وسرعة الانفعال.

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وأشار إلى أن ذلك يؤدي هذا إلى قلة الإنتاج مقارنة بإنسان المناطق الحارة الجافة،

ليس هذا فحسب بل حتى لو كانت درجة حرارة المدن البعيدة عن السواحل 40 درجة، والمدن الساحلية 35 درجة، والرطوبة 20% 80% على التوالي.

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ويبقى الإحساس بالراحة النسبية في المناطق الداخلية بعيدة عن الساحل أفضل من المناطق الساحلية،

وعليه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تُسمى درجة الحرارة الحقيقية.