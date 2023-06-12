اليورو يُسجل 4.03 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.12

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15