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اليورو يُسجل 4.03 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.03 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.03 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٥٩:٥٤ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.15

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.12

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15

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ولازال المستثمرون يترقبون قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي تنعكس بدورها على الدولار صعودا وهبوطا، الأمر الذي يؤثر بالتبعية في قرارت اقتصادية عديدة سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول.

ويرتبط بالدولار العديد من العملات الأخرى التي تتأثر بحركته داخل السوق.

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أسعار العملات الدولار العملات اليورو سعر الدولار

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