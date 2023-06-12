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بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
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بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
٠٩:١٧:٣٨ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين، يسأل: “مستحق في سكني من مستفيدي الضمان الاجتماعي كيف أحصل على السكن؟”.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين”، قائلة: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية *الضمان الاجتماعي* ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

الأيتام وبرنامج سكني

وفي إفادة سابقة، زف برنامج سكني، بشرى للأيتام بخصوص الاستفادة من برامج التمويل.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان الأيتام يستحقون أرضًا وقرضًا، علمًا بأنه لايوجد لأحد موظف؟، أوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأن “الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني”.

وتابعت: “وفي حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني، ويمكنك تحميل التطبيق ( من هنا )، وإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني”.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، وفق الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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