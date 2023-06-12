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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات
٠٩:٣٤:٢٢ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.03 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.37 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,033 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.83 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.98 ريال، فيما بلغ سعر الجرام ضعيار 18 نحو 177.41، وعيار 14 بـ 137.98، وعيار 12 سجل 118.27 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7356 ريالا داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.539 ريال.

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