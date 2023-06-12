سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت شركة نوماك الحكومية للتشغيل والصيانة، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وفنية، بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بفروع ومشروعات الشركة في عدة مناطق – وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

الوظائف الشاغرة

1- مساعد إداري.

2- مشغل ميداني.

3- مهندس كهرباء.

4- مهندس بيئي.

5- أخصائي دعم تقنية المعلومات.

6- رئيس القسم الميكانيكي.

7- مهندس ميكانيكي.

8- رئيس القسم الكهربائي.

9- فني أجهزة وتحكم.

10- مشرف مستودع .

11- مهندس أدوات وتحكم.

12- أمين مستودع.

13- مدير الصحة والسلامة والبيئة.

14- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

15- فني كهرباء.

16- فني ميكانيكي.

17- مشرف التوظيف.

18- كيميائي أول.

19- مهندس مناوبة / مشرف مناوبة.

20- مهندس كهرباء.

21- مشغل أول.

22- مدير الميزانية والمحاسبة.

23- مسؤول الاعتماد الرقمي والدعم.

24- فني أجهزة وتحكم.

25- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

26- مشرف مستودع.

27- مهندس الأجهزة والتحكم.

28- برنامج تدريب على رٍأس العمل.

29- مهندس مراقبة الحالة.

30- مهندس / عالم إدارة النفايات.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة نوماك عبر موقعها الرسمي:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)