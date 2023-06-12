سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس
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أعلنت شركة نوماك الحكومية للتشغيل والصيانة، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وفنية، بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.
وأوضحت أن الوظائف متاحة بفروع ومشروعات الشركة في عدة مناطق – وفقًا للتفاصيل التالية:
المؤهلات المطلوبة
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
الوظائف الشاغرة
1- مساعد إداري.
2- مشغل ميداني.
3- مهندس كهرباء.
4- مهندس بيئي.
5- أخصائي دعم تقنية المعلومات.
6- رئيس القسم الميكانيكي.
7- مهندس ميكانيكي.
8- رئيس القسم الكهربائي.
9- فني أجهزة وتحكم.
10- مشرف مستودع .
11- مهندس أدوات وتحكم.
12- أمين مستودع.
13- مدير الصحة والسلامة والبيئة.
14- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
15- فني كهرباء.
16- فني ميكانيكي.
17- مشرف التوظيف.
18- كيميائي أول.
19- مهندس مناوبة / مشرف مناوبة.
20- مهندس كهرباء.
21- مشغل أول.
22- مدير الميزانية والمحاسبة.
23- مسؤول الاعتماد الرقمي والدعم.
24- فني أجهزة وتحكم.
25- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
26- مشرف مستودع.
27- مهندس الأجهزة والتحكم.
28- برنامج تدريب على رٍأس العمل.
29- مهندس مراقبة الحالة.
30- مهندس / عالم إدارة النفايات.
طريقة التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة نوماك عبر موقعها الرسمي:
– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)