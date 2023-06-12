الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس
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سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس

سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس

سارع بالتقديم.. “توماك” الحكومية تفتح باب التوظيف للثانوية والدبلوم والبكالوريوس
٠٩:٠١:١٥ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نوماك الحكومية للتشغيل والصيانة، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وفنية، بالإضافة لبرنامج تدريب على رأس العمل.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بفروع ومشروعات الشركة في عدة مناطق – وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

الوظائف الشاغرة

1- مساعد إداري.

2- مشغل ميداني.

3- مهندس كهرباء.

4- مهندس بيئي.

5- أخصائي دعم تقنية المعلومات.

6- رئيس القسم الميكانيكي.

7- مهندس ميكانيكي.

8- رئيس القسم الكهربائي.

9- فني أجهزة وتحكم.

10- مشرف مستودع .

11- مهندس أدوات وتحكم.

12- أمين مستودع.

13- مدير الصحة والسلامة والبيئة.

14- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

15- فني كهرباء.

16- فني ميكانيكي.

17- مشرف التوظيف.

18- كيميائي أول.

19- مهندس مناوبة / مشرف مناوبة.

20- مهندس كهرباء.

21- مشغل أول.

22- مدير الميزانية والمحاسبة.

23- مسؤول الاعتماد الرقمي والدعم.

24- فني أجهزة وتحكم.

25- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

26- مشرف مستودع.

27- مهندس الأجهزة والتحكم.

28- برنامج تدريب على رٍأس العمل.

29- مهندس مراقبة الحالة.

30- مهندس / عالم إدارة النفايات.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة نوماك عبر موقعها الرسمي:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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