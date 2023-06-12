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بعد تبكير صرف الرواتب.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات يونيو

بعد تبكير صرف الرواتب.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات يونيو

بعد تبكير صرف الرواتب.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات يونيو
١٠:٠١:٣٠ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27 من الشهر، برزت استفسارات حول ما إذا كان التبكير يشمل مستفيد أنظمة التقاعد.

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موعد صرف معاش يونيو

وردت خدمة “العناية بالعملاء” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استفسارات بهذا الخصوص، محددة موعد صرف الرواتب في أنظمة التأمينات والتقاعد.

وقالت: “موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية يكون في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وموعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد بتاريخ 25 من الشهر الميلادي”.

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موعد صرف رواتب يونيو

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

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